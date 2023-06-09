На выезде из Ярославля образовалась большая пробка из-за ДТП с четырьмя машинами. ФОТО: группа "Подслушано у водителей l Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 9 июня, на выезде из Ярославля в районе Игнатьевского кладбища произошло ДТП с четырьмя машинами. В аварию, которая случилась примерно в 12:50, попали «Тойота», «Лада», «Пежо» и «КАМАЗ». К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Однако из-за этого ДТП образовалась огромная пробка. На дороге разбросало множество частей от автомобилей. Сейчас приложение «Яндекс.Пробки» показывает, что движение на месте аварии еще частично затруднено.