У ярославских автобусов с 10 по 12 июня изменится расписание

В Ярославской области изменится расписание движения автобусов. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области изменится расписание движения автобусов. В праздничные дни, то есть, с 10 по 12 июня, транспорт будет работать по графику выходного дня.

- Это значит, что на маршрутах меняется расписание и интервалы движения, - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее планировать поездки.

Актуальное расписание можно узнать на сайтах «Яргортранса» и «Яроблтранса».