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НовостиОбщество9 июня 2023 13:17

У ярославских автобусов с 10 по 12 июня изменится расписание

Транспорт будет ходить по графику выходного дня
Полина Вачнадзе
В Ярославской области изменится расписание движения автобусов.

В Ярославской области изменится расписание движения автобусов.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области изменится расписание движения автобусов. В праздничные дни, то есть, с 10 по 12 июня, транспорт будет работать по графику выходного дня.

- Это значит, что на маршрутах меняется расписание и интервалы движения, - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее планировать поездки.

Актуальное расписание можно узнать на сайтах «Яргортранса» и «Яроблтранса».