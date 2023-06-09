У ярославских автобусов с 10 по 12 июня изменится расписание

В Ярославской области изменится расписание движения автобусов.
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославской области изменится расписание движения автобусов. В праздничные дни, то есть, с 10 по 12 июня, транспорт будет работать по графику выходного дня.
- Это значит, что на маршрутах меняется расписание и интервалы движения, - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее планировать поездки.
Актуальное расписание можно узнать на сайтах «Яргортранса» и «Яроблтранса».