В Рыбинске на четыре дня полностью закроют Волжский мост Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на четыре дня полностью закроют Волжский мост для движения транспорта. Перекрытие запланировано с 30 июня по 5 июля. В эти дни подрядчик будет заливать бетонную смесь. На указанный период разработана временная схема движения общественного транспорта. Для пешеходов мост будет открыт.

— В первые 12 часов перекрытия будет проводиться бетонирование эстакадных частей. Смесь будут подвозить специальные машины-миксеры. Процесс должен идти непрерывно. Далее бетон будет набирать прочность. Для этого необходимо исключить динамические нагрузки от проезжающего транспорта, чтобы при застывании не произошло потери мощностных характеристик материала, не возникло внутренних трещин. На «уход за бетоном» потребуется трое суток, — пояснил руководитель проекта ГК ЕКС Александр Огарков.

Заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино сообщил, что для частного транспорта организуют парковку в районе Арефинского тракта у автозаправки для тех, кто будет подъезжать к мосту на личном транспорте. Также места для парковок предусмотрены на правом берегу.