Ярославский омбудсмен проверил пасеку, пчелы с которой нападают на детей

На детей-аллергиков нападали агрессивные пчелы.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области проверил пасеку в одной из деревень Тутаевского района. Пчелы с этой пасеки не раз нападали на детей. И так сложились обстоятельства, что жертвами агрессивного поведения обитателей пасеки становились ребята, страдающие аллергией на пчелиный яд.

В рамках рейда детский омбудсмен и его помощники сфотографировали ульи, опросили очевидцев. Сейчас изучаются нормативные акты на предмет того, как владельцы пасеки соблюдают санитарные нормы и требования законодательства.

- Особенно часто жертвами укусов пчел становятся дети. Пчеловодами должны строго соблюдаться все установленные законом требования для обеспечения безопасности окружающих во избежание несчастных случаев, - пояснил Михаил Крупин.