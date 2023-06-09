В ДТП на трассе М-8 погиб ярославский ведущий и импровизатор. ФОТО: страница Стаса Куроптева ВКонтакте

Вчера, 8 июня, на трассе М-8 погиб ярославский ведущий и импровизатор Стас Куроптев. Об этом в соцсетях написали его коллеги и друзья. По предварительной информации, на дороге автомобиль Стаса и фура немного столкнулись, водители вышли, чтобы обсудить произошедшее, но в этот момент в припаркованную фуру сзади врезалась другая машина и сбила мужчин. Молодой человек погиб на месте.

Стас Куроптев - уроженец Архангельска. Он закончил ЯГТИ, играл за команду «Народные» в проекте «Импровизация. Команды» и вел свадьбы.

- Есть вещи и события, на которые мы не в силах повлиять. По ужасному стечению обстоятельств не стало одного из самых теплых и добрых актеров ярославской импровизации, нашего друга - Стаса Куроптева, - написали коллеги в группе «Импровизация. Команды. Сцена 1000 l Ярославль» ВКонтакте. - Мы пока не можем в это поверить. Да и вы наверное тоже. Одно знаем точно - нам будет очень сильно его не хватать. А еще мы можем запомнить, как это - быть легким, позитивным, добрым, порядочным человеком. И стараться быть такими же.