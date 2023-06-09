В Ярославской области ожидаются ночные заморозки

В Ярославской области с 10 по 12 июня ожидаются заморозки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославской области с 10 по 12 июня ожидаются заморозки. С ночные и утренние часы температурные показатели упадут до -2..0 градусов, сообщают в региональном Управлении МЧС.

Из-за резкого похолодания, нехарактерного для середины июня, возможна гибель сельскохозяйственных культур.

- Также прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением числа пожаров в результате повышенных нагрузок на электросети и использования несанкционированного электрооборудования, - предупредили спасатели.