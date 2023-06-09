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НовостиОбщество9 июня 2023 12:06

В Ярославской области ожидаются ночные заморозки

Температура упадет до -2 градусов
Полина Вачнадзе
В Ярославской области с 10 по 12 июня ожидаются заморозки.

В Ярославской области с 10 по 12 июня ожидаются заморозки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославской области с 10 по 12 июня ожидаются заморозки. С ночные и утренние часы температурные показатели упадут до -2..0 градусов, сообщают в региональном Управлении МЧС.

Из-за резкого похолодания, нехарактерного для середины июня, возможна гибель сельскохозяйственных культур.

- Также прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением числа пожаров в результате повышенных нагрузок на электросети и использования несанкционированного электрооборудования, - предупредили спасатели.