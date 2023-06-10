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НовостиОбщество10 июня 2023 5:57

В Ярославле пройдет книжная ярмарка в поддержку животных из приюта

Купить книги по привлекательной цене можно будет 18 июня
Полина Вачнадзе
В Ярославле 18 июня пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных».

В Ярославле 18 июня пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 18 июня пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Все средства, вырученные с продажи, пойдут тутаевскому приюту для собак «Право на жизнь».

- Как и всегда, будет много разных книг. Очень надеемся, что многие из них найдут новых обладателей. Будет сувенирная продукция от самого приюта. Будут два вида открыток и закладок из переработанной бумаги, а также много всего интересного, - рассказали организаторы ярмарки.

Стоимость большей части изданий – 40 рублей.

Ярмарка пройдет с 12:00 до 18:00 в атриуме ТРЦ «Фреш» на первом этаже.

А 11 июня организаторы мероприятия проводят сбор книг, которые стали не нужны их владельцам, но могут быть интересны другим читателям. Оставить книги можно с 14:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ.