В Ярославле пройдет книжная ярмарка в поддержку животных из приюта

В Ярославле 18 июня пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 18 июня пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Все средства, вырученные с продажи, пойдут тутаевскому приюту для собак «Право на жизнь».

- Как и всегда, будет много разных книг. Очень надеемся, что многие из них найдут новых обладателей. Будет сувенирная продукция от самого приюта. Будут два вида открыток и закладок из переработанной бумаги, а также много всего интересного, - рассказали организаторы ярмарки.

Стоимость большей части изданий – 40 рублей.

Ярмарка пройдет с 12:00 до 18:00 в атриуме ТРЦ «Фреш» на первом этаже.

А 11 июня организаторы мероприятия проводят сбор книг, которые стали не нужны их владельцам, но могут быть интересны другим читателям. Оставить книги можно с 14:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ.