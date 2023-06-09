Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 11:50

Ярославский депздрав опубликовал график работы поликлиник в выходные с 10 по 12 июня

Рассказываем, в какое время можно получить медпомощь
Полина Вачнадзе
Департамент здравоохранения и фармации сообщил, по какому графику будут работать медучреждения в выходные.

Департамент здравоохранения и фармации сообщил, по какому графику будут работать медучреждения в выходные.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент здравоохранения и фармации сообщил, по какому графику будут работать поликлиники и больницы в длинные выходные, с 10 по 12 июня.

10 июня медучреждения работают по графику субботы при шестидневной рабочей неделе.

11 июня поликлиники и больницы принимают пациентов по режиму выходного дня.

12 июня – выходной.

- В стационарах и поликлиниках будет обеспечено дежурство наиболее квалифицированного персонала врачей и медработников, - уточнили в пресс-службе департамента.