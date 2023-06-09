Ярославский депздрав опубликовал график работы поликлиник в выходные с 10 по 12 июня

Департамент здравоохранения и фармации сообщил, по какому графику будут работать медучреждения в выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент здравоохранения и фармации сообщил, по какому графику будут работать поликлиники и больницы в длинные выходные, с 10 по 12 июня.

10 июня медучреждения работают по графику субботы при шестидневной рабочей неделе.

11 июня поликлиники и больницы принимают пациентов по режиму выходного дня.

12 июня – выходной.

- В стационарах и поликлиниках будет обеспечено дежурство наиболее квалифицированного персонала врачей и медработников, - уточнили в пресс-службе департамента.