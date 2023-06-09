В Ярославле похолодает в выходные 10-12 июня

В праздничные дни в Ярославле будет солнечная, но прохладная погода. Фото: Полина Вачнадзе

В длинные выходные, с 10 по 12 июня, погода не порадует ярославцев теплом. Несмотря на то, что дни ожидаются ясные, температура воздуха будет далека от летних показателей.

Завтра, 10 июня, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», в Ярославле днем всего +12..+14 градусов.

В воскресенье, 11 июня, днем температура чуть повысится – до +14..+16, ночью столбики термометров едва перешагнут нулевую отметку и покажут лишь +1..+3 градуса.

12 июня, в День России, днем +17..+19.

По информации Управления МЧС, в Ярославской области ожидаются заморозки. Нехарактерную для лета минусовую температуру обещают в ночные и утренние часы с 10 по 12 июня.

По прогнозам синоптиков, дождей не будет. Куда можно сходить в праздники, читайте здесь.