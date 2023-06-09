В Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля отремонтируют 13 дворов

В Красноперекопском и Фрунзенском районе Ярославля в следующем году отремонтируют 13 дворов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Красноперекопском и Фрунзенском районе Ярославля в следующем году отремонтируют 13 дворов.

- В ДК «Нефтяник» прошло заседание координационного совета, где активисты районов и депутаты определили основные и дополнительные придомовые территории для участия в программе «Наши дворы», - сообщил мэр города Артем Молчанов.

В основной список вошли территории, расположенные по следующим адресам:

Красноперекопский район

улица Носкова, 6, улица Нефтяников, 9, улица Институтская, 28, улица Нагорная, 7, 7к2, улица 8 Марта, 4.

Фрунзенский район

улица Пожарского, 1, 1к2, 1а, улица А. Колмогорова, 14, улица Звездная, 19, 21, поселок Октябрьский, 24, Суздальское шоссе, 20к2, улица Герцена, 18/42, проезд Ушакова, 9, улица Калинина, 33, 33к2.

Если появится дополнительное финансирование, город сможет привести в порядок еще несколько придомовых территорий.

В 2024 году в Ленинском и Кировском районах Ярославля планируют отремонтировать восемь дворов.