Недострой в центре Ярославля выставили на продажу за 277 миллионов рублей

В Ярославле выставили на торги недострой на Октябрьской площади. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле выставили на торги недострой на Октябрьской площади. Начальная цена аукциона вновь упала – сейчас объект пытаются продать за 277 миллионов рублей. Напомним, в 2021 году за недострой просили минимум 476 миллионов, потом цену снизили до 325, но желающих его приобрести так и не нашлось.

Новый аукцион назначен на 12 июля.

Степень готовности здания всего 5%. Находится оно на земельном участке площадью более 4 700 квадратных метров. Недвижимость разрешено использовать под деловое управление, гостиницу, многоэтажную жилую застройку.