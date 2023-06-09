Жители Тутаева собирают подписи против продажи пожарной каланчи

Тутаевцы против продажи каланчи в частную собственность. ФОТО: группа "ТОС "Левобережье"" ВКонтакте

Жители левобережной части Тутаева собирают подписи под обращением к губернатору Ярославской области Михаилу Еваеву. Горожане выступают против продажи исторического здания – каланчи, где находится действующая пожарная часть.

- Мы обеспокоены появившееся информацией о продаже здания по адресу: пл.Ленина,8 в частную собственность и переводе ПЧ-26 в другое здание, - говорится в письме к главе региона. – Также мы против изменения назначения здания, которое планируется после передачи его в частную собственность - превращение из действующей пожарной части в музей.

Здание, за которее ратуют тутаевцы, было построено в 1912 году. Вместе с каланчой оно составляет единый ансамбль, который является визитной карточкой города. Месторасположение ПЧ имеет и практическое значение.

- Размещение пожарной части на центральной площади географически оправдано и целесообразно, поскольку позволяет технике в кратчайшее время добраться до любого района левобережной части города и левобережного сельского поселения, - говорят авторы письма.

Сообщают они губернатору и о необходимости срочного ремонта здания. Не так давно часть стены каланчи обвалилась, в том числе, из-за подмыва кладки грунтовыми водами и обслуживания пожарными своей техники.

- Водоотведение от здания оборудовано ненадлежащим образом, ливневая канализация отсутствует, - сообщают тутаевцы.

Как только необходимое количество подписей будет собрано, обращение направят Михаилу Евраеву. Подписать письмо можно в городской библиотеке, кинотеатре «Экран», мебельном магазине под каланчой, магазине «Наташа», а также у членов Совета ТОС.