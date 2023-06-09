«Ростелеком» поддержал фестиваль «Бодрый жираф» в Ярославле

Семейный фестиваль в Ярославле. ФОТО: Ольга Карулина

Организаторы подготовили для юных горожан и их родителей веселые эстафеты, испытания на силу и ловкость, показательные выступления спортсменов города, научные опыты, развивающие игры, квесты, мастер-классы, песни и театральные постановки. Отдельная площадка была посвящена сфере IT: компьютерной грамотности, цифровому творчеству, основам программирования. На специальном стенде участники могли узнать о кибергигиене и интернет-безопасности, а также проверить свои знания темы в формате викторины.

- На фестивале мы еще раз напомнили горожанам о важности кибербезопасности. Эта тема касается всех нас, ведь в интернете легко можно стать жертвой злоумышленников. Обезопасить себя несложно: достаточно знать базовые правила поведения в Сети. Наша викторина напомнила ярославцам о том, каким должен быть безопасный пароль, как проверить подлинность сайта, что делать при кибербуллинге. Несложное, но такое важное «тестирование» прошли более 80 человек, - отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.