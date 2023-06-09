В Ярославле из-за прорыва трубы затопило улицу Труфанова

В Ярославле из-за прорыва трубы затопило улицу. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

Вечером 8 июня в Дзержинском районе Ярославля произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубу затопило улицу Труфанова: под воду ушли газоны и проезжая часть.

- Сотрудники «Водоканала» перекрыли поток воды по участку трубопровода. Воду с дороги отвели в ливневую канализацию, - рассказал о работе специалистов мэр Ярославля Артем Молчанов.

На устранение коммунального ЧП потребовалось несколько часов. Жители Дзержинского района пожаловались на то, что после аварии им пришлось долго сливать грязную воду из кранов.