Владимир Колокольцев поздравил начальника ярославской полиции с присвоением звания генерал-майора

Алексею Школкину присвоено звание генерал-майора полиции. ФОТО: администрация Одинцовского городского округа

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил начальника УМВД России по Ярославской области Алексея Школкина с присвоением звания генерал-майора полиции.

- 8 июня состоялась торжественная церемония, посвященная присвоению специальных званий высшего начальствующего состава МВД России. В церемонии, которая проходила в формате видеоконференции, приняли участие руководители и ветераны УМВД России по Ярославской области, - сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

Звание генерал-майора Алексею Школкину было присвоено 6 июня. Ярославскую полицию он возглавил год назад. На службу в органы внутренних дел Алексей Школкин пришел в 1996 году. Вся его трудовая деятельность была связана с Москвой и Московской областью.