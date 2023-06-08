Студенты из Иваново проходят практику в «Ярэнерго»

Молодые люди и девушки из Иваново стажируются в Ярославле. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Студенты 3 курса Ивановского энергетического университета имени В.И.Ленина проходят производственную практику в филиале ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго». В течение месяца в электросетевой компании будут работать 22 практиканта.

Эту компанию, как место прохождения практики, ребята выбрали на ежегодном распределении студентов, организованном Ивановским государственным энергетическим университетом в апреле. Будущих специалистов направят в основные производственные подразделения филиала: Центр управления сетями, службу релейной защиты и автоматики, службу подстанций, службу линий, службу диагностики и ряд других. На период практики студенты будут трудоустроены.

За каждой группой закреплен руководитель практики, под руководством которого ребята изучат специфику работы компании. На занятиях по охране труда студенты узнают правила безопасного проведения работ в электроустановках, освоят практические навыки оказания первой помощи пострадавшим.

Производственная практика продлится до 7 июля. Студентов ждет насыщенная программа: личная встреча с директором филиала, музей истории Ярославской энергосистемы, объекты электроэнергетики, они также съездят на экскурсию по знаковым местам Ярославля. Планируются совместные мероприятия с Советом молодежи «Ярэнерго».

– Студент станет энергетиком только тогда, когда поймет процессы компании изнутри: увидит, как работает различное электрооборудование, выйдет на осмотр линии, поработает в коллективе. Опыт, полученный в ходе практики, станет хорошей основой для профессионального роста, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.