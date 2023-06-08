В Ярославле упавшее дерево чуть не придавило детей

На этом месте полминуты назад стояли трое мальчишек. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Чудом избежали травм или еще чего похуже трое мальчишек из Ярославля. Днем 7 июня они гуляли во дворе на улице Пирогова. Начиналась гроза, поднялся сильный ветер. Один из мальчиков увел товарищей и буквально через 30 секунд на то место, где стояли ребята, упало дерево.

- Мальчики сидели на качели. Видимо, они услышали треск, так как через пару секунд за желтую качель падает большая ветка, начался град. Мальчик в синей толстовке увел остальных в более безопасное место, чем домик на детской площадке, к которому они сначала побежали. Молодец! Сообразил, не растерялся, спас и себя, и двоих товарищей, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте Нина К.

Ребята вовремя убежали. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сильные порывы ветра повалили несколько деревьев, некоторые из них повредили провода. По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в Ярославской области вновь ожидается гроза и ветер до 17 метров в секунду.