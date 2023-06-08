В Ярославской области разработают новые туристические и инвестиционные порталы

В Ярославской области будут разрабатывать новые версии туристического и инвестиционного порталов. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области будут разрабатывать новые версии туристического и инвестиционного порталов.

Туристический ресурс собираются превратить в маркетплейс, чтобы, зайдя на него, посетитель смог сразу купить билеты, забронировать отели и экскурсии. Предполагаемая посещаемость портала – 10 миллионов человек в год.

- Появится полноценный региональный маркетплейс с возможностью для всех игроков туротрасли напрямую предоставлять свои услуги онлайн. В проектируемый ресурс заложены возможности масштабирования турпродуктов. Их многообразие – это основа пользовательской активности, увеличения среднего чека и времени пребывания гостей в регионе, - сказал директор центра развития туризма «Ярославия» Алексей Кузнецов.

В создании портала решили использовать современные тренды. Например, использовать нейросеть для составления сценариев маршрутов.

Инвестиционный портал региона также будет обновляться. Профильным ведомствам поставлены задачи по доработке ресурса.