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НовостиОбщество8 июня 2023 12:04

В Ярославской области разработают новые туристические и инвестиционные порталы

Планируемая посещаемость туристического портала – 10 миллионов человек в год
Полина Вачнадзе
В Ярославской области будут разрабатывать новые версии туристического и инвестиционного порталов.

В Ярославской области будут разрабатывать новые версии туристического и инвестиционного порталов.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области будут разрабатывать новые версии туристического и инвестиционного порталов.

Туристический ресурс собираются превратить в маркетплейс, чтобы, зайдя на него, посетитель смог сразу купить билеты, забронировать отели и экскурсии. Предполагаемая посещаемость портала – 10 миллионов человек в год.

- Появится полноценный региональный маркетплейс с возможностью для всех игроков туротрасли напрямую предоставлять свои услуги онлайн. В проектируемый ресурс заложены возможности масштабирования турпродуктов. Их многообразие – это основа пользовательской активности, увеличения среднего чека и времени пребывания гостей в регионе, - сказал директор центра развития туризма «Ярославия» Алексей Кузнецов.

В создании портала решили использовать современные тренды. Например, использовать нейросеть для составления сценариев маршрутов.

Инвестиционный портал региона также будет обновляться. Профильным ведомствам поставлены задачи по доработке ресурса.