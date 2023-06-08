Скажи-ка «ЭТ»: новый киноальманах от якутских режиссеров, завоевавших мировую известность

ФОТО: Режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов. Фото: ПАО «Ростелеком»

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Если первый проект исследовал отношения людей в деревне, то истории «ЭТ» (16+) будут разворачиваться в городской среде. Производством киноальманаха занимаются компании «Сайдам Барыл» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком»), сообщили в компании.

В «ЭТ» будут собраны драматические, комедийные, жизненные, пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. Авторами, режиссерами и продюсерами проекта стали два якутских кинематографиста, которые уже завоевали российскую и мировую известность. Степан Бурнашев – режиссер, сценарист, продюсер, обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу» (2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Scabmagovat, Чебоксарский кинофестиваль, Tomorrow и многих других). Дмитрий Давыдов – режиссер, сценарист, продюсер, Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии. Обладатель гран-при фестиваля «Кинотавр» (2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Imaginative, Maoriland, Scabmagovat, «Движение», «Меридианы Тихого» и многих других).

– Этот проект задумывался как продолжение нашего фильма «ЫТ». Слово «эт» в переводе от якутского – «скажи» и «мясо», под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное «сказать» очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует, как автора, – отметил Степан Бурнашев.

– Wink уже несколько лет с огромным интересом следит за феноменом якутского кино и творчеством Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова – в сервисе представлена коллекция их фильмов. Мы видим, как среди наших подписчиков растет число поклонников особенных и ярких проектов из самого большого региона страны. Поэтому решили поддержать новый многообещающий проект, в котором нас ждет калейдоскоп жизненных историй от комедии до криминала, – подчеркнул директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Добавим, премьера фильма «ЭТ» планируется в этом году.

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