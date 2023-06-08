«На Перуна в суд подайте»: ярославцы о новых последствиях вчерашней грозы

Многие ярославские дворы пострадали от последствий грозы ФОТО: группа "Ярославль Live" ВКонтакте

После вчерашнего урагана все ярославские паблики и каналы пестрят фотографиями и видео о последствиях природного катаклизма.

Наутро обнаружились новые факты повреждения автомобилей, домов и электросетей. Например, в частном секторе Фрунзенского района на улице Летной крупные ветки березы упали на провода ЛЭП и к тому же повредили интернет-соединение. По словам подписчицы группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте, коммунальные службы, к которым она обратилась, уже сутки ничего не предпринимают:

- Случилось это вчера в 15-16 часов. Сразу позвонили в единую диспетчерскую службу. Позже там подтвердили, что о проблеме уже известно. Но уже утро, и до сих пор никто не приехал.

Другое ЧП произошло в районе пляжа "Тверицы". Дерево упало на подъехавший автомобиль. Никто не пострадал, но машина серьезно повреждена. На вопрос "Кто это компенсирует?" остроумные ярославцы в комментариях отвечают: "На Перуна в суд подайте, он грозами заведует".

Также ярославцы жалуются на упавшие деревья во дворах на улице Слепнева, проспекте Ленина и улице Рыкачева. Они часто мешают проезду автомобилей, к тому же из-за них повреждены детские площадки и другие дворовые постройки.

На улице Кривова ветками упавшего дерева накрыло автомобиль и завалило площадку. Проход по двору сейчас значительно затруднен.