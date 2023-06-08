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НовостиПроисшествия8 июня 2023 9:52

В Мышкине из-за невыполненного, но оплаченного благоустройства возбуждено уголовное дело

По статье «Злоупотребление должностными полномочиями»
Полина Вачнадзе
По версии следствия, строительная компания незаконно получила 4,5 миллиона рублей за работу, которая не была выполнена.

По версии следствия, строительная компания незаконно получила 4,5 миллиона рублей за работу, которая не была выполнена.

Фото: Полина Вачнадзе

В Мышкине Ярославской области после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следствие считает, часть работ по благоустройству по проекту «Жилье и городская среда» была оплачена, но не выполнена.

В мае прошлого года МБУ «Управление по развитию территории Мышкинского муниципального района» заключило с компанией «Скиф» контракт на сумму свыше 76 миллионов рублей.

- В ноябре-декабре 2022 года заказчик принял у подрядчика в числе прочих фактически не выполненные работы по поставке оборудования, установке малых архитектурных форм и озеленению на сумму более 4,5 миллионов рублей. Указанные действия привели к неправомерному и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Также прокуратура направила в Арбитражный суд иск о взыскании со строительно-коммерческой компании этих 4,5 миллионов, как неосновательного обогащения.