В Мышкине из-за невыполненного, но оплаченного благоустройства возбуждено уголовное дело

По версии следствия, строительная компания незаконно получила 4,5 миллиона рублей за работу, которая не была выполнена. Фото: Полина Вачнадзе

В Мышкине Ярославской области после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следствие считает, часть работ по благоустройству по проекту «Жилье и городская среда» была оплачена, но не выполнена.

В мае прошлого года МБУ «Управление по развитию территории Мышкинского муниципального района» заключило с компанией «Скиф» контракт на сумму свыше 76 миллионов рублей.

- В ноябре-декабре 2022 года заказчик принял у подрядчика в числе прочих фактически не выполненные работы по поставке оборудования, установке малых архитектурных форм и озеленению на сумму более 4,5 миллионов рублей. Указанные действия привели к неправомерному и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Также прокуратура направила в Арбитражный суд иск о взыскании со строительно-коммерческой компании этих 4,5 миллионов, как неосновательного обогащения.