Энергетики «Ярэнерго» восстановили электроснабжение потребителей по основной сети 6-10 кВ

Бригады энергетиков всю ночь работали над устранением последствий сильного ветра. ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» восстановили энергоснабжение потребителей Ярославской области по основной сети 6-10 кВ, оставшихся без электроэнергии из-за прохождения циклона на территории региона. В настоящее время ведутся работы по заявкам потребителей на сетях 0,4 кВ.

В ликвидации технологических нарушений были задействованы 62 бригады энергетиков: 187 человек и 62 единицы спецтехники. Специалисты работали всю ночь устраняли завалы деревьев, проводили замены опор, ремонты проводов. На труднодоступных территориях использовалась высокопроходимая техника.

Напомним, гроза, дождь и сильный ветер в среду, 7 июня, стали причиной отключений электроэнергии. Стихия спровоцировала падение деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП, которые повреждали опоры и обрывали провода. В основном, от непогоды пострадали Рыбинский, Угличский, Ярославский, Ростовский и Борисоглебский районы Ярославской области.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на восемь метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

Ранее сообщалось, что В Ярославле из-за сильного ветра деревья упали на трамвайные пути и машины