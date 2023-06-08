В Ярославской области водителя будут судить за ДТП, в котором погибла семья с 9-летним ребенком

Под Переславлем-Залесским произошло смертельное ДТП ФОТО: УМВД России по Ярославской области

СКР по Ярославской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Переславском районе. 4 октября прошлого года в аварии разбилась семья: супруги и их 9-летний сын.

Обвинение предъявлено 37-летнему водителю автомобиля «Датсун». Лишенный водительских прав, он все равно сел за руль. Более того, экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Но это не помешало ему взять с собой пассажиров: мужчину с женщиной и их ребенка.

- Находясь в зоне действия дорожного знака, запрещающего обгон транспортных средств, осуществил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Шевроле Круз», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В живых в машине остался только водитель. Все пассажиры, включая ребенка, погибли.