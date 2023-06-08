В Угличе 12-летний мальчик чуть не погиб под колесами легковушки

В УГличе подростка сбила машина. Скриншот с видео, группа "Углич-Онлайн" ВКонтакте

На Успенской площади в Угличе 12-летний мальчик попал под колеса «ВАЗ». Момент ДТП сняли камеры наружного наблюдения. Видно, что сначала трое подростков идут по дороге, а потом по пешеходному переходу пытаются перебежать проезжую часть. Двое успевают это сделать, а третьего сбивает легковушка.

За рулем машины находился 19-летний молодой человек.

- Видно, что водитель заметил подростков, тормозил, как мог. Но посмотрите, какая там лужища! Какое тут сцепление с дорогой в непогоду? – пишут в группе «Углич-Онлайн» ВКонтакте.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подросток нуждается в амбулаторном лечении. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.