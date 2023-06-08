На дороге «Данилов – Пошехонье» в Ярославской области погибли два человека

Водитель и пассажир «Лады Калины» погибли днем 7 июня в Даниловском районе. Фото: УМВД по Ярославской области

Водитель и пассажир «Лады Калины» погибли днем 7 июня на дороге «Данилов – Пошехонье» в Даниловском районе.

- По предварительной информации, 71-летний мужчина не справился с управлением машины, автомобиль опрокинулся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады скорой помощи. Пассажира легковушки, 72-летнюю женщину, госпитализировали, но спасти не смогли – она умерла в больнице.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Рыбинске после гибели 24-летнего мотоциклиста, который врезался в троллейбус, возбуждено уголовное дело.