В Рыбинске открыли стадион «Сатурн»

В Рыбинске после масштабного ремонта открылся стадион «Сатурн». Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске после масштабного ремонта открылся стадион «Сатурн». Летом он будет работать ежедневно с 7 утра до 22:00.

- Для легкоатлетов подготовили дорожки с разметкой и яму для прыжков. 20 и 21 июня на стадионе пройдет Кубок города по легкой атлетике, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

По словам главы города, сейчас заканчивается проектирование западной трибуны с легкоатлетическим манежем.

Реконструкция «Сатурна» началась летом 2020 года. Она должна была закончиться к ноябрю 2021-го. Подрядчик выполнил большую часть работ, но завершить ремонт не смог из-за подорожания стройматериалов. По решению Муниципального совета Рыбинска, на ремонт стадиона дополнительно было выделено 5 миллионов рублей.