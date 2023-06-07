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НовостиОбщество7 июня 2023 19:00

Ярославские энергетики к 21:00 восстановили электроснабжение 70% пострадавших от стихии жителей

Сотрудники филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» оперативно устраняют последствия непогоды. К 21:00 энергетики восстановили электроснабжение у 70% пострадавших от стихии жителей.
Алексей Иванов
ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В восстановительных работах задействованы 62 бригады энергетиков: 187 человек и 62 единицы спецтехники. Специалисты подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Для оперативного реагирования энергетики филиала были заранее переведены в особый режим работы. Специалисты «Ярэнерго» находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Установлен особый контроль за работой энергообъектов, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Организована работа операторов Временного информационного центра.

ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на восемь метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, гроза, дождь и сильный ветер днем в среду, 7 июня, стали причиной частичных отключений электроэнергии. В основном, от непогоды пострадали Рыбинский, Угличский и Ростовский районы Ярославской области.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).