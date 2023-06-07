Ярославские энергетики к 21:00 восстановили электроснабжение 70% пострадавших от стихии жителей

ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В восстановительных работах задействованы 62 бригады энергетиков: 187 человек и 62 единицы спецтехники. Специалисты подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Для оперативного реагирования энергетики филиала были заранее переведены в особый режим работы. Специалисты «Ярэнерго» находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Установлен особый контроль за работой энергообъектов, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Организована работа операторов Временного информационного центра.

ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на восемь метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, гроза, дождь и сильный ветер днем в среду, 7 июня, стали причиной частичных отключений электроэнергии. В основном, от непогоды пострадали Рыбинский, Угличский и Ростовский районы Ярославской области.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).