В Ярославле из-за упавших деревьев изменили маршруты трамваев и троллейбуса

В Ярославле трамваи №5 и №7, троллейбус №5 ходят по укороченным маршрутам. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле днем 7 июня ливень и сильный ветер натворили немало бед. Одно из деревьев, поваленное ветром, упало на трамвайные пути на Ленинградском проспекте. Второе повредило контактную сеть троллейбусов на улицах Менделеева и Гагарина.

- В связи с этим изменены маршруты движения трамваев №5 и №7, а также троллейбусов №5. Работа электрического транспорта организована по укороченным вариантам, - сообщили в мэрии Ярославля.

Оперативные службы города восстанавливают движение общественного транспорта. Последствия непогоды устраняются в оперативном порядке по заявкам, которые обрабатывает Единая диспетчерская служба. Звонки принимают по номеру 40-40-40.