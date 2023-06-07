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НовостиПроисшествия7 июня 2023 14:24

В Ярославле из-за упавших деревьев изменили маршруты трамваев и троллейбуса

Ураганный ветер в Ярославле 7 июня повалил немало деревьев
Полина Вачнадзе
В Ярославле трамваи №5 и №7, троллейбус №5 ходят по укороченным маршрутам.

В Ярославле трамваи №5 и №7, троллейбус №5 ходят по укороченным маршрутам.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле днем 7 июня ливень и сильный ветер натворили немало бед. Одно из деревьев, поваленное ветром, упало на трамвайные пути на Ленинградском проспекте. Второе повредило контактную сеть троллейбусов на улицах Менделеева и Гагарина.

- В связи с этим изменены маршруты движения трамваев №5 и №7, а также троллейбусов №5. Работа электрического транспорта организована по укороченным вариантам, - сообщили в мэрии Ярославля.

Оперативные службы города восстанавливают движение общественного транспорта. Последствия непогоды устраняются в оперативном порядке по заявкам, которые обрабатывает Единая диспетчерская служба. Звонки принимают по номеру 40-40-40.