Прокуратура выявила факты мошенничества при ремонте дорог в Ярославле

В Ярославле после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог. Фото: Прокуратура Ярославской области

В Ярославле после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог.

В сентябре МКУ «Агентство по муниципальному заказу» заключило договор с ООО «Дорожная строительная компания 76». Согласно договору, фирма должны была привести в нормативное состояние участок Московского проспекта и улицы Гоголя. После окончания работ компания получила от заказчика оплату – порядка 3,5 миллионов рублей.

- Но проверка показала, что на участках автомобильных дорог по Московскому проспекту и улице Гоголя работы подрядчиком выполнены с нарушением технологии укладки и не в полном объеме. Необоснованная оплата повлекла причинение особо крупного ущерба бюджету города, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокурором Фрунзенского района на контроль.