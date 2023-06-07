В Угличском кремле пройдет фестиваль духовной музыки Фото: Правительство Ярославской области

В Угличском кремле 10 и 11 июня состоится фестиваль духовной музыки. «Золотые голоса Углича» организуются для взрослых коллективов впервые. В фестивале примут участие камерный хор «Голос вам» храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине, женский камерный «Гофман-хор» Российской академии художеств, хор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, вокально-хоровой ансамбль «Cantica» храма Святителя Петра митрополита Московского и народный коллектив – вокальный ансамбль «Святки».

- Несмотря на то, что фестиваль посвящен духовной музыке, участникам представится возможность продемонстрировать вокальное мастерство в разных стилях. 10 июня пройдет концерт светской хоровой музыки в Богоявленском соборе (Галерея русского искусства). 11 июня, в отмечаемый православными День всех святых, все хоры будут петь за литургией вместе с хором Спасо-Преображенского собора, а после службы в уникальной акустике собора пройдут концерт духовной музыки и награждение участников фестиваля, - рассказали в правительстве Ярославской области.