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НовостиПроисшествия7 июня 2023 13:27

В Рыбинске в отношении водителя троллейбуса, попавшего в ДТП с фельдшером «скорой», возбудили уголовное дело

Мужчина погиб до приезда медиков
Анастасия ГОЛУБЕВА
В отношении водителя троллейбуса возбудили уголовное дело

В отношении водителя троллейбуса возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске вчера, 6 июня, примерно в 16:20 на улице Батова произошло смертельное ДТП. Мотоцикл «Хонда», на котором ехал 24-летний фельдшер «скорой помощи», столкнулся с троллейбусом. Мужчина погиб до приезда врачей. В отношении водителя общественного транспорта завели уголовное дело.

- Полицией Рыбинска в отношении водителя троллейбуса, 49-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В соцстетях появилось видео с места происшествия.