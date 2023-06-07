В Рыбинске ночью 9 июня нельзя будет проехать под Волжским мостом Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске ночью 9 июня нельзя будет проехать под Волжским мостом. Ограничение будет действовать с полночи до 9 часов. В этот временной промежуток машины смогут проехать с улицы Большой Казанской через круговое движение у Собора для выезда на мост и в город. Будут работать регулировщики.

- Перекрытие улицы под эстакадной частью моста связно с монтажом крупногабаритных балок. На проезжей части будет работать тяжелая техника. Аналогичные работы 8 июня проведут и на противоположном берегу на улице Рыбинской, но там есть возможность организовать движение с частичным перекрытием проезжей части, - рассказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов,