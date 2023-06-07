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НовостиЗдоровье7 июня 2023 12:24

В Ярославской области закончилась комбинированная вакцина от кори

Что по этому поводу говорят в региональном департаменте здравоохранения
Полина Вачнадзе
В Ярославской области пропала комбинированная вакцина от кори.

В Ярославской области пропала комбинированная вакцина от кори.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области пропала комбинированная вакцина от кори, сообщает ГТРК «Ярославия».

Эта прививка входит в национальный календарь и обладает тройным действием: защищает не только от кори, но еще и от краснухи, и от паротита. Можно пройти вакцинацию только от кори, такая возможность сейчас есть, но тогда придется отдельно прививаться от паротита и краснухи.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области ГТРК «Ярославия» пояснили, что поставка комбинированного препарата от всех трех болезней запланирован на сентябрь.