В Ярославской области закончилась комбинированная вакцина от кори

В Ярославской области пропала комбинированная вакцина от кори. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области пропала комбинированная вакцина от кори, сообщает ГТРК «Ярославия».

Эта прививка входит в национальный календарь и обладает тройным действием: защищает не только от кори, но еще и от краснухи, и от паротита. Можно пройти вакцинацию только от кори, такая возможность сейчас есть, но тогда придется отдельно прививаться от паротита и краснухи.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области ГТРК «Ярославия» пояснили, что поставка комбинированного препарата от всех трех болезней запланирован на сентябрь.