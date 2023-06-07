В Ярославле пьяный пассажир угнал такси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле водитель такси чуть было не остался без машины.

Таксист вез пассажира и во время пути заметил, что тот задремал. Мужчина остановился и ненадолго вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания. Воспользовавшись моментом, пассажир перелез с заднего сиденья на водительское, завел двигатель и уехал. А таксист отправился в полицию писать заявление об угоне.

Сначала сотрудники уголовного розыска нашли машину, а потом вышли и на ее похитителя.

- Установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался не работающий 42-летний мужчина, который да признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Пассажиру такси, который захотел стать водителем, грозит лишение свободы на срок до 5 лет.