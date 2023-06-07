В Рыбинске у родителей-алкоголиков забрали трех дочерей

В Рыбинске судебные приставы забрали у родителей-алкоголиков трех дочерей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Рыбинске судебные приставы забрали у родителей-алкоголиков дочерей. Три девочки жили в ужасных условиях: мама и папа не только регулярно пили, но и водили домой своих приятелей-маргиналов.

- Застолья, которые устраивали в квартире, драки с использованием колюще-режущих предметов, – все это стало причиной ограничения супружеской пары в родительским правах, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

По решению суда несовершеннолетних должны были передать представителям органов опеки и попечительства. Но родители вдруг вспомнили о своей любви к детям и попытались спрятать девочек. Приставы проверили несколько адресов, по которым могли находиться сестры, но тщетно.

- Благодаря взаимодействию с полицией установили местонахождение девочек. Сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, - сообщили приставы.