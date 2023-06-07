Ярославская прокуратура требует изменить тарифы на отопление в Рыбинске

Прокуратура требует снизить плату за отопление в Рыбинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Ярославской области после проверки ЖКХ Рыбинска вышла в суд с иском к региональному департаменту регулирования тарифов. Ведомство требует снизить плату за отопление в городе.

- Установлено, что в ноябре 2022 года департамент при корректировке долгосрочного тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Рыбинская генерация», неправомерно включил в его состав экономически не обоснованные затраты в размере около 38 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

И получилось так, что эти расходы были вынуждены оплачивать рядовые потребители. Чтобы защитить их права, прокуратура обратилась в суд. Ведомство требует признать недействующим приказ департамента и заменит его на нормативный правовой акт.