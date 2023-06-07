Начальнику ярославской полиции Алексею Школкину присвоено звание генерал-майора

Алексею Школкину присвоено звание генерал-майора. ФОТО: администрация Одинцовского городского округа

Указом президента РФ Владимира Путина начальнику УМВД по Ярославской области Алексею Школкину присвоено звание генерал-майора. Документ был подписан вчера, 6 июня.

Ярославскую полицию Алексей Школкин возглавляет с июня прошлого года.

На службу в органы внутренних дел Алексей Школкин пришел в 1996 году. Вся его трудовая деятельность была связана с Москвой и Московской областью. С 2015 года и до того, как приехать в Ярославль, возглавлял УМВД по Одинцовскому городскому округу.

Алексей Школкин награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» 3-х степеней, нагрудным знаком «За отличие в борьбе с преступностью», нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».