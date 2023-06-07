В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Ярославле 7 июня

Ярославское Управление МЧС опубликовало предупреждение о непогоде 7 июня.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Региональное Управление МЧС опубликовало предупреждение о непогоде 7 июня.
- Днем местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, усиление ветра порывами до 17 метров в секунду, - сообщили спасатели.
Непогода может привести к печальным последствиям: увеличению числа аварий, повреждениям и обрывам ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе ЖКХ. Есть угроза обрушения слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш.