Рыбинск получил первую партию автобусов из Ярославля

В Рыбинск пришли восемь автобусов из Ярославля. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинск прибыла первая партия автобусов из Ярославля. Восемь машин поступили в распоряжение ПАТП-1.

- Всего Рыбинск закупил 39 машин. Такой крупной закупки полноразмерных автобусов не было с 60-х годов, - рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Остальные машины прибудут в город на следующей неделе. После подготовки они выйдут в рейсы.

На данный момент износ автобусного парка Рыбинска колоссальный. На ходу, по словам Дмитрия Рудакова, менее 50 машин, что приводит к регулярным срывам рейсов.

В феврале 2021 года Дмитрий Рудаков обратился к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой передать городу автобусы, которые окажутся не востребованы Ярославлем при проведении транспортной реформы. Машины находятся в лизинге, средства на погашение части лизинговых платежей Рыбинску выделило правительство региона.