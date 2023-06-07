Фельдшер «скорой» погиб при столкновении троллейбуса и мотоцикла в Рыбинске

В Рыбинске на своем мотоцикле разбился фельдшер скорой помощи. Фото: Полина Вачнадзе

Вечером 6 июня в Рыбинске разбился 24-летний фельдшер скорой помощи Семен Волков. На своем мотоцикле «Хонда» он столкнулся с троллейбусом. Авария произошла на улице Батова.

- Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ярославская областная станция скорой медицинской помощи выразила соболезнования родным и близким своего коллеги.

- Семен, ты был хорошим, добрым человеком. Ты спасал жизни, но не уберег свою. Мы все очень скорбим, - пишут в комментариях.

Утром 6 июня в Даниловском районе при столкновении с фурой погиб водитель легковушки.