В Ярославской областной детской больнице открыли новую игровую комнату Фото: Правительство Ярославской области

В хирургическом отделении Ярославской областной детской больницы открыли новую игровую комнату. Там дети будут заниматься решением головоломок и созданием картин, которые потом повесят в больничных коридорах.

– Мы рады, что такое новое и интересное пространство появилось в нашей больнице. Надеемся, что аналогичные игровые комнаты постепенно будут устроены и в других отделениях, – пояснила и. о. директора медучреждения Наталья Олендарь. – Настольные игры – один из оптимальных способов провести свободное время в стенах лечебного учреждения. К тому же они развивают образное и логическое мышление, мелкую моторику, произвольное внимание, память, воображение детей и их познавательные способности.