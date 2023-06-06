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НовостиОбщество6 июня 2023 14:42

В Ярославской областной детской больнице открыли новую игровую комнату

Такое пространство появилось в хирургическом отделении
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской областной детской больнице открыли новую игровую комнату

В Ярославской областной детской больнице открыли новую игровую комнату

Фото: Правительство Ярославской области

В хирургическом отделении Ярославской областной детской больницы открыли новую игровую комнату. Там дети будут заниматься решением головоломок и созданием картин, которые потом повесят в больничных коридорах.

– Мы рады, что такое новое и интересное пространство появилось в нашей больнице. Надеемся, что аналогичные игровые комнаты постепенно будут устроены и в других отделениях, – пояснила и. о. директора медучреждения Наталья Олендарь. – Настольные игры – один из оптимальных способов провести свободное время в стенах лечебного учреждения. К тому же они развивают образное и логическое мышление, мелкую моторику, произвольное внимание, память, воображение детей и их познавательные способности.