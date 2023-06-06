МЧС предупредило ярославцев о грозе днем 7 июня Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС выпустило предупреждение для жителей Ярославской области о непогоде. Завтра, 7 июня, в некоторых районах региона днем ожидается гроза и порывы ветра до 15 м/c.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением линий электропередач и связи, обрушением ветхих крыш, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.