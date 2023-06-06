Тутаевских осужденных устроят работать на птицефабрику

В Тутаеве открыли исправительный центр для осужденных. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

В Тутаеве открыли новый исправительный центр для осужденных, сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области. В рамках соглашения между ведомством и АО «Ярославский бройлер» большинство мужчин трудоустроят на предприятии.

- В открывшемся центре будут проживать и работать 165 человек, осужденных к принудительному труду. Привлечение к труду осужденных поможет предприятию решить проблему нехватки рабочих кадров, - сказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Теперь в регионе работают три подобных центра. Цель принудительных работ – исправить преступника через обязательное привлечение к труду. При этом осужденным разрешено пользоваться сотовыми телефонами и Интернетом, они сами покупают себе еду и одежду, в качестве поощрения их могут отпустить домой на выходные или праздники.