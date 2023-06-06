В Рыбинске полиция за 15 минут нашла потерявшегося мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске вчера, 5 июня, примерно в 20:20 местные жители сообщили в полицию о том, что на перекрестке улиц Полиграфская и Волочаевская пропал ребенок. Четырехлетний мальчик катался на самокате, и в какой-то момент мама потеряла его из виду.

- Дежурным незамедлительно был направлен на место наряд патрульно-постовой службы. В течение 15 минут сотрудниками полиции на улице Софийская был обнаружен ехавший на самокате ребенок. Мальчик передан маме, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.