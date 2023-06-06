В Ярославле открыли шесть новых пунктов приема старых покрышек

В Ярославле старые покрышки принимают по восьми адресам.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ярославле открылись новые точки приема старых автомобильных покрышек.
- Поставил задачу главам районов организовать новые места сборы и вывоза шин. Эта тема для горожан особенно актуальна после субботников и смены зимней резины на новую, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов. – Руководители администрации представили список адресов, куда можно принести ненужные покрышки.
Кировский и Ленинский районы:
- улица Автозаводская, 99,
- улица Ухтомского, 15.
Красноперекопский и Фрунзенский районы:
- улица Гагарина, 76В,
- Тормозное шоссе, 120Б.
Дзержинский район:
- проспект Дзержинского,4,
- улица Осташинская, 25.
Заволжский район:
- улица Яковлевская, 10.
Принимают старую резину и на полигоне Скоково.