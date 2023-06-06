В Ярославле открыли шесть новых пунктов приема старых покрышек

В Ярославле старые покрышки принимают по восьми адресам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославле открылись новые точки приема старых автомобильных покрышек.

- Поставил задачу главам районов организовать новые места сборы и вывоза шин. Эта тема для горожан особенно актуальна после субботников и смены зимней резины на новую, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов. – Руководители администрации представили список адресов, куда можно принести ненужные покрышки.

Кировский и Ленинский районы:

- улица Автозаводская, 99,

- улица Ухтомского, 15.

Красноперекопский и Фрунзенский районы:

- улица Гагарина, 76В,

- Тормозное шоссе, 120Б.

Дзержинский район:

- проспект Дзержинского,4,

- улица Осташинская, 25.

Заволжский район:

- улица Яковлевская, 10.

Принимают старую резину и на полигоне Скоково.