В Рыбинске между улицами Приборостроителей и Суркова обустроят зону отдыха. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске в сквере между улицами Приборостроителей и Суркова обустроят зону отдыха. Эту территорию выбрали местные жители во время голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Готовим проектно-сметную документацию. Спасибо рыбинцам, принявшим участие в голосовании. Благодаря вам в спальном районе Рыбинска появится новая благоустроенная площадка для отдыха и прогулок, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.