Выборы депутатов Ярославской областной Думы должны пройти 10 сентября

Выбору в ярославскую Думу пройдут 10 сентября. Фото: Ярославская областная дума

Комитет облдумы рекомендовал ярославскому правительству провести выборы депутатов восьмого созыва регионального законодательного собрания 10 сентября.

- Для того, чтобы окончательно утвердить дату выборов, депутаты соберутся на внеочередное заседание, - сообщил председатель Думы Михаил Боровицкий. - Я напомню, что в прошлом году были внесены изменения в Устав Ярославской области, в соответствии с которыми, начиная со следующего созыва, в Думу будут избираться не 50, как раньше, а 46 депутатов. Поменялась и нарезка округов. 34 депутата будут избраны по одномандатным округам, 12 – по партийным спискам.

Внеочередное заседание облдумы пройдет 9 июня. Через три дня после того, как Дума опубликует постановление о назначении выборов, начнется процесс выдвижения кандидатов. Он продлится с 16 июня по 16 июля.