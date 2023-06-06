В Ярославле не хватает более 100 водителей троллейбусов

В Ярославле не хватает порядка 100 водителей троллейбусов. Фото: Мэрия Ярославля

Вопрос острой нехватки водителей троллейбусов обсудили 6 июня на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», сегодня в рейсы вышли только 54 троллейбуса из 69. Чтобы решить проблему и обеспечить своевременный выход транспорта на маршруты, предприятию необходимо более 100 водителей.

Есть нехватка и специалистов в области электроники.

На общегородском совещании мэр Ярославля Артем Молчанов еще раз подчеркнул, что троллейбусное предприятие в городе останется, о его ликвидации речь не идет. Также градоначальник распорядился организовать обучение водителей троллейбусов, по аналогии с бесплатными курсами для водителей автобусов.