Волжскую набережную в Рыбинске закроют для проезда транспорта ночью 9 июня

9 июня проезд по Волжской набережной в Рыбинске будет закрыт. Фото: Администрация Рыбинска

9 июня с полуночи до 8 утра проезд по Волжской набережной в Рыбинске будет закрыт. Участок от Соборной площади до улицы Фроловской перекроют на время работ по монтажу блоков пролетного строения Волжского моста, сообщили в администрации города.

До 8 утра маршруты №№5, 8, 11, 18, 19, 20, 29, 8-т и 109 при движении в сторону левобережной части города будут ездить по улице Крестовой. Посадка и высадка пассажиров – на остановке «Соборная площадь» у дома №1.

- На мост автобусы будут выезжать с Крестовой с левым поворотом через круговое движение, - уточнили в администрации Рыбинска.