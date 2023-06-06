Ярославская сельхозакадемия стала аграрным университетом

Ярославская сельхозакадемия переименована в аграрный университет. ФОТО: группа "Ярославский ГАУ" ВКонтакте

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия переименована в Ярославский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ подписан в Минобрнауки России, сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов.

- Поздравляю студентов и преподавателей вуза, надеюсь, высокий статус университета еще больше улучшит подготовку специалистов, - на писал Валерий Холодов в своем Telegram-канале.

В 1944 году на базе сельхозтехникума был открыт институт, а в 1995 году – академия.